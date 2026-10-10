Una «notte insonne e molte lacrime». Elisa Isoardi rompe il silenzio dopo le polemiche esplose sui social per il “toto-morti” comparso nella redazione di “Bar Centrale”, il programma che conduce su Rai 1.

La conduttrice ha pubblicato un messaggio su Instagram poco prima dell'inizio della trasmissione: «Cari tutti, dopo una notte insonne e dopo molte lacrime versate trovo finalmente la forza di parlare - ha scritto la conduttrice -. E lo faccio per dire che sono davvero dispiaciuta per questo incidente che ha involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana. Purtroppo sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social».

La vicenda è nata da una storia Instagram pubblicata da Isoardi per raccontare il dietro le quinte del programma. Nell'immagine, poi rimossa, alle spalle di una collaboratrice era visibile una lavagna con il titolo “Dead Pool”, un “gioco” di pronostici sulla morte di personaggi famosi. Tra i nomi, accanto alle rispettive età, comparivano esponenti del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. A suscitare particolare indignazione è stata anche la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La conduttrice ha quindi ribadito le proprie scuse, chiarendo la sua posizione sulla provenienza dell'elenco: «Sicuramente non era nostra intenzione offendere - ha aggiunto Isoardi -. Quell'elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità. Perché è giusto così. Quindi ora andiamo avanti. Ci vediamo tra poco alle 14 come sempre, a "Bar Centrale" su Rai1».

Isoardi ha aperto la puntata con il sorriso e non ha affrontato apertamente la questione. Soltanto una battuta, quando Gigi Marzullo si è complimentato con lei per il suo aspetto, ha lasciato intuire la notte difficile appena trascorsa: «Ho dormito serenamente stanotte, proprio», ha detto tra le risate. Dopo quel breve scambio, la puntata è proseguita senza ulteriori riferimenti alla polemica.

(Unioneonline/D)

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