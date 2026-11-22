«Conte, il reverendo Jones, è indeterminato, è dentro il principio di indeterminabilità. E' indeterminato. Io non ce l'ho con lui. A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Io sono sempre in politica, anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito. Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni».

Beppe Grillo torna a parlare di politica e del futuro del Movimento 5 Stelle. Ospite di Che tempo che fa, sul Nove, il fondatore del Movimento ha aperto alla possibilità di sostenere un eventuale nuovo progetto politico di Alessandro Di Battista, senza escludere Luigi Di Maio.

«Se Di Battista facesse un partito, gli darei una mano domattina. È mio fratello minore. Anche quell'altro, il più bravo che abbiamo, Di Maio. Era il più bravo di tutti, fa il diplomatico e sono orgoglioso di lui. Voglio bene a queste persone, anche se adesso non so dove sia Luigi. Credo che viva in un bidone di petrolio: quando sale il prezzo, lui esce. Sono amici d'infanzia. Io ci sono. Se facessi qualcosa, non sarebbe per portare via voti al campo largo, ma per dare un'opportunità ai ragazzi di 25 anni. Io sarei il padre nobile».

Grillo ha poi rivendicato il proprio ruolo e la volontà di incidere ancora sul futuro del Paese: «Sono uno dei pochi che può cambiare l'Italia. Non ho più niente da perdere, mi sono impoverito per voi, brutti disgraziati».

Parlando dell'attuale situazione politica, ha descritto una democrazia incapace di evolversi e ha rilanciato la propria idea di riforma istituzionale: «Stiamo rappezzando un cadavere. Abbiamo una democrazia che non evolve, mentre l'intelligenza artificiale evolve. La democrazia è fissa».

Da qui la proposta di superare l'attuale assetto istituzionale, riducendo i livelli intermedi tra Repubblica e Comuni e attribuendo maggiore autonomia ai territori: «Vorrei togliere ciò che c'è in mezzo fra Repubblica e Comuni e fare città-Stato. Firenze ha diritto di legiferare nella propria città, fare le tasse e investire nei territori. Servono distretti comunali e bisogna eliminare 150 mila enti inutili».

Grillo ha anche definito il modello politico che immagina: «Io sono per l'anocrazia, un sistema a metà tra democrazia e autarchia, intelligenza artificiale e Repubblica. Singapore e Svizzera».

Infine, ha ricordato le origini del Movimento 5 Stelle e ribadito di non aver mai abbandonato la scena politica: «Il Movimento è nato dalla democrazia dal basso, si poteva scegliere dal basso. Vi saluto, e non me ne vado. Non me ne sono mai andato, perché sono sempre stato qui».