Entro il 2030 più di una persona su 10 utilizzerà agenti di Intelligenza artificiale per effettuare acquisti per proprio conto.

Questa è una delle previsioni dell’analisi dei futurologi raccolta nel nuovo report "Mastercard-A Short History of the Future of Shopping and Payments”. Il report esplora come potrebbe cambiare la quotidianità entro la fine del decennio.

Tra gli scenari delineati: agenti AI capaci di negoziare i prezzi, smartwatch e anelli intelligenti in grado di mostrare le prestazioni dei prodotti dopo l’acquisto e persino agenti AI fisici che entreranno per la prima volta nei negozi. Lo shopping assistito dall’AI non è soltanto una tendenza emergente: è già un comportamento diffuso tra i giovani italiani. Il 70% degli adolescenti utilizza almeno una volta al mese un assistente AI per cercare informazioni sui prodotti, mentre il 63% lo impiega per confrontare diverse opzioni di acquisto. Oltre sei su dieci si affidano all’AI per individuare prezzi e sconti migliori e per ricevere raccomandazioni personalizzate.

Il passaggio dall’utilizzo dell’AI per trovare ispirazione e confrontare le opzioni a un suo impiego più diretto nel percorso d’acquisto è già in corso: il 45% degli adolescenti italiani utilizza almeno una volta al mese un assistente AI per completare un acquisto. Le previsioni del report, sviluppate con il contributo di quattro esperti internazionali del futuro dell’AI e del commercio, delineano cambiamenti a cui consumatori e imprese dovranno prepararsi. Tra i primi acquisti che potrebbero essere delegati agli agenti AI ci sono quelli di routine, come generi alimentari, medicinali e abbonamenti. In questo scenario l’AI potrà occuparsi degli acquisti ricorrenti, mentre lo shopping resterà un’attività legata anche alla scoperta, all’ispirazione e al piacere. In Italia, la familiarità degli adolescenti con gli strumenti di AI si riflette già nella disponibilità a delegare alcune decisioni di acquisto. Le categorie per cui mostrano maggiore apertura all’uso di un assistente AI sono abbigliamento e calzature (43%), elettronica e tecnologia (39%) e libri, musica e film (36%).

(Unioneonline/E.Fr.)