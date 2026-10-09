In cima Lino Banfi, seguito da Renzo Arbore, Sophia Loren, Mogol, Liliana Segre, Tony Renis, Adriano Celentano. Ma nell’elenco anche Sergio Mattarella, Giovanni Allevi (il più giovane, ma alle prese con grossi problemi di salute), Dino Zoff, Mina: sono solo alcuni dei nomi della lista dal titolo inequivocabile, Dead Pool – “toto-morte” – che compare in uno scatto postato su Instagram da Elisa Isoardi dalla redazione del suo programma “Bar Centrale”, in onda il sabato su Rai1.

Accanto a ogni nome, pubblicato in bell’evidenza su una lavagna, la relativa età.

Lo scatto è poi stato rimosso, ma la lista è diventata virale online, dividendo il pubblico tra chi si è mostrato allibito e disgustato e chi invece non si è stupito dato che il gioco che mischia black humor, scommesse e pronostici si è diffuso rapidamente negli ultimi anni.

Isoardi, Rai e redazione non hanno al momento fornito spiegazioni o commenti in proposito.

(Unioneonline)

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