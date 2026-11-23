Prima di uccidersi sparandosi un colpo alla testa nella sua villa a Fonteblanda, Gianni De Gennaro ha sparato nel giardino dell’abitazione un colpo di prova. Voleva accertarsi del buon funzionamento della pistola. Un bossolo è stato trovato per terra dagli inquirenti.

Durante la perquisizione, oltre ai fogli scritti a mano con le ultime volontà per i familiari e per “Peppe”, il custode Giuseppe Soccu, diventato un amico, sono state trovate anche due buste di carta.

Una è indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che lo ha iscritto nel registro degli indagati per “depistaggio” nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, l’altra è destinata “a chi vorrà pubblicarla”.

Le due lettere sono in mano ai magistrati di Firenze che stanno indagando per istigazione al suicidio e ricostruendo le ultime ore di vita di De Gennaro. Lettere che, scrive il Corriere, «potranno avere un effetto dirompente sull’inchiesta dei pubblici ministeri nisseni».

Fogli che contengono la sua "verità” e che dimostrano come De Gennaro avesse pianificato tutto. Dieci giorni prima durante le perquisizioni dei carabinieri nella casa romana e nell’ufficio dell’ex capo della polizia, le due buste non c’erano. Potrebbero essere state scritte venerdì stesso, per ricostruire la sua versione dei fatti e provare a smontare quelle accuse che lo hanno portato a togliersi la vita.

I destinatari diversi lasciano pensare a contenuti diversi. La lettera al procuratore di Caltanissetta potrebbe contenere solo degli elementi relativi all’inchiesta, magari quello che avrebbe detto ai giudici che dovevano decidere se accogliere la richiesta di domiciliari negata dalla gip. L’altra, “per chi vorrà pubblicarla”, potrebbe essere una difesa pubblica del superpoliziotto.

(Unioneonline)