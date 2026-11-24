Attenti alla Intelligenza artificiale agentica, sistemi autonomi capaci non solo di generare testi ma di pianificare attività, interagire con software aziendali, accedere a database ed eseguire azioni operative in autonomia. Un salto tecnologico con enormi opportunità di efficienza ma che espone organizzazioni e infrastrutture critiche a nuovi scenari di rischio».

A lanciare l'alert è l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha rilevato campagne di compromissione che impiegano agenti autonomi.

«Faccio appello agli amministratori delegati e all'alta dirigenza pubblica e privata: il debito tecnologico digitale non è più sostenibile e può diventare fatale con uno scenario di attacco mutato, come stiamo osservando, con l'IA agentica», afferma il direttore generale Acn, Andrea Quacivi.

(Unioneonline)