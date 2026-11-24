Questa mattina nella sede dei carabinieri del Ris di Roma, sono stati per la prima volta visualizzati i reperti sequestrati nell'abitazione toscana di Gianni De Gennaro e sono stati svolti gli accertamenti di natura ripetibile sugli stessi reperti. Gli accertamenti sono avvenuti nell'ambito del prosieguo delle indagini condotte dalla Procura di Grosseto, alla presenza della procuratrice Maria Navarro e dei sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, assieme al personale della Polizia Scientifica di Roma.

Tra il materiale acquisito dagli investigatori ci sono anche manoscritti e documenti sui quali si concentrano ora le verifiche degli inquirenti. Appunti nel merito delle carte, parole scritte nei giorni successivi alle perquisizioni del 12 novembre e dopo il deposito degli atti della Procura di Caltanissetta in vista dell'udienza del Riesame - fissato al primo dicembre - dove era prevista la discussione sul no del gip ai suoi arresti domiciliari. Gianni De Gennaro da giorni era al lavoro su un suo "memoriale", su un testo scritto di proprio pugno - e di cui aveva parlato anche ai legali - relativo alle accuse mosse dai pm nisseni che lo hanno iscritto nel registro degli indagati con la pesantissima accusa di depistaggio nella strage di Via Amelio. Ragionamenti che potrebbero essere finiti in una delle lettere, quella che avrebbe come destinatario il capo della Procura siciliana Salvatore De Luca, trovate nella villa in Maremma assieme ad un hard disk, dove sabato mattina l'ex capo della Polizia si è tolto la vita con un colpo alla testa sparato con una pistola semiautomatica una pistola (una Ruger 3.80) regolarmente detenuta, due i bossoli trovati.

Il suo corpo è stato trovato seduto su una poltrona nella dependance dell'abitazione. Con quella pistola, in base a quanto emerge dalle primissime risultanze dell'indagine della Procura di Grosseto che procede per istigazione al suicidio, De Gennaro avrebbe esploso un colpo di prova pochi istanti prima di farla finita. Nella villa, secondo quanto scrive Repubblica, sarebbe stato trovato anche un hard disk con un messaggio in cui si spiega che contiene vecchi atti di indagine e rassegne stampa, «nulla di compromettente». Un secondo supporto digitale (oltre a quello sequestrato al figlio) e sempre riconducibile a De Gennaro, è stato posto sotto sequestro dal Ros nei giorni scorsi in un comune del Cassinate nel corso di una perquisizione che ha riguardato alcuni immobili nel sud della provincia di Frosinone che sono nella disponibilità di quello che negli anni scorsi è stato il caposcorta dell'ex capo della Polizia, il sottufficiale della Guardia di Finanza Massimo Carnicelli, anche lui indagato a Caltanissetta. I Carabinieri sono arrivati all'ex caposcorta perché in una intercettazione De Gennaro dice di aver consegnato un hard disk a «Massimo Carnicelli, poi con calma me lo farò restituire».

Da questa frase è nata la perquisizione anche nelle proprietà di cui Carnicelli ha la disponibilità nel Cassinate. Il Ros sta tentando di estrarre i dati informatici facendo una copia forense del disco rigido, un primo tentativo sarebbe andato a vuoto, forse per un sistema che previene la possibilità di fare copie. Mercoledì è previsto un secondo tentativo. Una seconda busta sigillata invece - come ha scritto il Corriere - è destinata «a chi vorrà pubblicarla», una dicitura che fa pensare un testo su cui De Gennaro ha lavorato a lungo strutturandolo come una sua versione dei fatti da mettere a disposizione dell'opinione pubblica. I manoscritti lasciati da De Gennaro sono stati tutti trasmessi a Roma per gli accertamenti della polizia scientifica e dei Carabinieri del Ris, e non si esclude che possa essere effettuata una perizia calligrafica per accertare l'autenticità.

Al termine di questa attività tecnica le carte, almeno quelle relative alla famiglia, potranno essere consegnate ai legali. Altro discorso per le altre missive. Quella destinata a De Luca potrebbe essere chiesta proprio dall'ufficio giudiziario nisseno ai colleghi grossetani. Per quanto riguarda l'indagine sul suicidio, venerdì l'esecuzione dell'autopsia sul corpo del 78enne che verrà svolto all'istituto di medica legale di Careggi. Dal canto loro i magistrati della distrettuale procedono con un fascicolo a sé stante. L'incartamento è al momento contro ignoti ed è stato aperto nell'ambito delle stragi di mafia del 1992. Non si esclude che l'ufficio giudiziario gigliato possa imbastire nelle prossime ore un dialogo con la Direzione nazionale antimafia per fare il punto della situazione.

(Unioneonline)