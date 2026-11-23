Pagare meno tasse ma pagarle tutti e in base progressiva rispetto al reddito. Il presidente della Repubblica interviene su un tema caldissimo, quello dell'evasione fiscale, in un momento nel quale sembra essere assente dal dibattito politico. Mentre è ancora in costruzione la legge di Bilancio, Sergio Mattarella incontra a Roma i nuovi magistrati tributari in tirocinio ai quali ricorda quanto sia importante il loro lavoro. Parla ai giovani magistrati ma il suo richiamo impatta inevitabilmente sul mondo della politica. Le sue parole sono chiare con diversi ancoraggi alla Costituzione: «Il fisco, in base al secondo comma, deve essere regolato secondo equità, trasparenza e rispetto dei diritti, considerando il reddito e le risorse di cui ogni cittadino dispone. Tutti auspichiamo, anche nei periodi di crescenti esigenze di natura pubblica, un fisco più leggero. Naturalmente - sottolinea - va sempre rammentato che per contribuire di meno bisogna contribuire tutti».

Sembra un'ovvietà ma in Italia non lo è, tanto che il capo dello Stato va impietosamente avanti nella sua analisi: «Il pagamento dei tributi è l'adempimento di uno dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale cui si riferisce l'articolo 2 della Costituzione. La violazione degli obblighi tributari - sottolinea - ostacola la coesione sociale e l'unità nazionale». Poi rivolto alle giovani toghe chiamate a vagliare sui tributi aggiunge: «Siete quindi chiamati a operare in un ambito in cui sono in gioco i valori fondativi dello Stato democratico e il rapporto di fiducia e di lealtà tra istituzioni e cittadini». Dopo aver parlato di «valori fondativi» della Repubblica va oltre e ricorda a tutti come proprio la costituzione richieda la progressività delle imposte: «L'adempimento degli obblighi fiscali va perseguito nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, assicurando parità di trattamento a tutti i cittadini in ragione delle loro disponibilità economiche. Diversamente ne verrebbe leso il principio fondamentale di eguaglianza, architrave della nostra Costituzione».

Non basta? Allora serve anche ricordare a che servono le tasse: a produrre welfare e servizi dei quali usufruiscono tutti, anche gli evasori. «Il Costituente ha voluto in tal modo mettere l'accento sulla finalità delle imposte: sostenere le spese relative ai beni e ai servizi pubblici effettuate nell'interesse di tutti i cittadini. Tutti beneficiano dei beni e dei servizi pubblici, le scuole, gli ospedali, le strade, e tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione. Il fisco, in base al secondo comma, deve essere regolato - argomenta Mattarella - secondo equità, trasparenza e rispetto dei diritti, considerando il reddito e le risorse di cui ogni cittadino dispone».