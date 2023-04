Più controlli di sicurezza nelle città metropolitane, tra cui Cagliari.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato ieri sera, in videoconferenza, i sindaci, i prefetti e i questori delle città metropolitane di Cagliari, appunto, ma anche Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Venezia.

Il titolare del Viminale - si legge in una nota - ha preannunciato l'intenzione di estendere, a tutte le città metropolitane del Paese, le iniziative già avviate dallo scorso gennaio a Roma, Napoli e Milano per migliorare la sicurezza nelle aree urbane.

Si tratta, in particolare, del modello operativo già sperimentato nelle tre principali realtà metropolitane per l'intensificazione - sotto la regia del Dipartimento di pubblica sicurezza - delle operazioni straordinarie, cosiddette "ad alto impatto", realizzate con l'impiego di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con la collaborazione delle polizie locali e altre amministrazioni interessate.

Operazioni che verranno attuate «anche nelle altre città metropolitane a seguito della condivisione della loro pianificazione con i sindaci in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ciò al fine di garantire maggiore sicurezza sui territori, assicurando una presenza maggiore e visibile delle Forze di polizia e offrendo una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di insicurezza è molto diffusa».

La realizzazione di queste attività «sarà supportata dall'impiego dedicato delle risorse del Fondo sicurezza urbana. In merito, il Viminale sta già lavorando per una ripartizione di tali risorse in grado di sostenere le progettualità elaborate dai comuni per rafforzare la sicurezza urbana. Il tavolo già attivato al ministero dell'Interno per la riforma del testo unico sull'ordinamento degli enti locali sarà inoltre la sede in cui verranno valutate le proposte di intervento normativo formulate dalle città metropolitane per rendere più efficace le azioni a tutela della sicurezza della comunità».

(Unioneonline/D)

