«Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare». Una frase durissima, un chiaro destinatario: Salvatore De Luca, il procuratore di Caltanissetta che lo ha accusato di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e ne ha chiesto l’arresto.

L’autore, come confermato dalle perizie calligrafiche, è Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia morto suicida lo scorso 21 novembre.

Una lettera, quella dell'ex capo della polizia a De Luca, in cui non verrebbero risparmiati attacchi duri al procedimento dei pm nisseni con riferimenti a quello che neanche Cosa Nostra, che per anni ha avuto nel mirino De Gennaro, era riuscita ad ottenere. De Gennaro respinge tutte le accuse e ribadisce: «Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni».

Martedì sono stati aperti i plichi, fotografate le lettere trovate e si sono avviate le verifiche su una serie di oggetti repertati anche nella dependance dove il 78enne si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa.

Due i manoscritti contenuti in due buste sigillate, trovate nella casa di Montiano. Gli appunti più corposi si trovano nella lettera indirizzata al procuratore di Caltanissetta. La trasmissione di questo incartamento, appena le verifiche tecniche verranno completate, potrebbe essere chiesta proprio dall'ufficio giudiziario siciliano che indagava sul 78enne. In un'altra missiva, una sorta di memoriale su cui l'ex capo del Dis era al lavoro da giorni, è riportata l'intestazione «per chi vorrà pubblicarla». In questo caso De Gennaro potrebbe aver compiuto ragionamenti più ampi, sul suo lungo percorso professionale da "servitore dello Stato" nella lotta alla criminalità organizzata.

Altre due lettere trovate accanto al corpo sono invece destinate ai familiari e al custode della villa. Al momento i legali della moglie e dei figli dell'ex alto funzionario non hanno chiesto formalmente gli scritti.

«Attendiamo che venga completato il lavoro degli specialisti - spiega uno degli avvocati - per poi chiederne la consegna e leggere le ultime parole che ha consegnato ai suoi cari». Nella casa è stato trovato anche . Anche su questo supporto potrebbero essere fatte verifiche dai pm toscani in condivisione con i colleghi nisseni.