P a pa Leone XIV esclude le sue dimissioni preventive per motivi di salute. Lo ha confermato lo stesso pontefice sul volo di ritorno a Roma dopo il vaggio in Sud America.

«No, per adesso non vedo la necessità, grazie a Dio. Il diritto canonico ha già diversi punti che trattano questo tema, sono nelle mani di Dio come ho detto e continuo. Eventualmente lo farò, penso, però per adesso non vedo il bisogno», ha affermato il Santo Padre rispondendo alla domanda di uno dei cronisti al seguito, con riferimento alle sue condizioni dopo l’intervento chirurgico di rimozione di un tumore a cui è stato sottoposto circa un mese fa.

Prevost ha anche dato un giudizio sull’esito delle elezioni Usa di midterm, a cui lui stesso ha partecipato come elettore e cittadino americano: «Vorrei vedere – ha detto Leone – più capacità di dialogo, di costruzione di ponti, di riconciliazione, meno polemica, meno guerra, meno divisioni, so che è un sogno ma so allo stesso tempo so che è possibile, non faccio commenti politici, noi promuoviamo la Dottrina sociale della Chiesa, cerchiamo di promuovere dialogo e capacità di ascolto».

(Unioneonline)