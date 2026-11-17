Il 17 novembre presso la Prefettura di Genova il signor Prefetto Teresa Torraco ha consegnato al Tenente Colonnello Gian Mario Carta, classe 67, l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica rilasciata, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Repubblica in considerazione delle particolari benemerenze riconosciute all'ufficiale.

L'Ufficiale Superiore si è arruolato nell'arma, nel 1986, proveniente da Thiesi in provincia di Sassari, e nella quarantennale carriera ha comandato tra gli altri: il nucleo operativo e radiomobile di Sanremo, il NAS di Genova con competenza regionale, il pronto intervento dei Carabinieri nucleo radiomobile di Genova, ed attualmente dirige Nucleo Informativo del comando provinciale.

L'alto ufficiale è sempre rimasto legato alla Sardegna, terra di origine e dove vivono i suoi congiunti.