Una persona è stata fermata dai carabinieri per l'omicidio di Elda Capuano, donna di 88 anni che questa mattina è stata trovata morta nella sua abitazione di Castel San Giorgio, nel Salernitano, uccisa da almeno una decina di fendenti. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

Sotto choc la comunità di Castel San Giorgio: la famiglia

Capuano è stimata e conosciuta, al marito della vittima, Domenico Sessa, è stato intitolato il campo sportivo cittadino. «La nostra cara

concittadina Elda è stata barbaramente assassinata - ha scritto

sui social la sindaca Paola Lanzara - Siamo sconvolti e profondamente addolorati di fronte a un atto così efferato».

(Unioneonline)