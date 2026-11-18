Tragedia stamani nei boschi dell'entroterra di Savona, a Quiliano, dove due persone sono morte a causa di un terribile incidente di caccia. Si tratterebbe di due uomini, uno più giovane e l'altro più anziano. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo le primissime ricostruzioni dei soccorritori il più anziano avrebbe sparato al più giovane scambiandolo per un cinghiale, dopo aver scoperto il tragico errore, si sarebbe tolto la vita.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Quiliano, un'automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.

In corso le indagini per fare piena luce sulla vicenda.

(Unioneonline)