Sono stati condannati a due anni di reclusione ciascuno, per il reato di omicidio colposo, i genitori di Francesco Gianello, il ragazzino di 14 anni morto per tumore e non curato in tempo, poiché seguivano il "metodo Hamer".

La Corte d'Assise di Vicenza ha riqualificato il reato in omicidio colposo, che le difese avevano chiesto in udienza preliminare, applicando lo sconto di pena previsto per il rito alternativo.

In sede di replica il pm aveva avanzato la possiiblità di valutare il capo d'accusa, anziché omicidio volontario con dolo eventuale, come morte come conseguenza di altro reato o abbandono di minore. I pm avevano chiesto 14 anni di carcere.

Il giovane è deceduto per un osteosarcoma non curato in tempo nel gennaio 2024: i genitori si affidarono al metodo Hamer e non alla medicina ufficiale. Se lo avessero curato correttamente, secondo i protocolli chemioterapici e chirurgici, si sarebbe potuto salvare, ha confermato la perizia disposta dalla Corte d’Assise di Vicenza.

La diagnosi di osteosarcoma al femore di Francesco era stata fatta nel 2022 all'istituto Rizzoli di Bologna. Un medico padovano seguace di Hamer avrebbe dissuaso i genitori dall'effettuare una biopsia, suggerendo invece un trattamento con argilla e antinfiammatori e poi una sorta di "rinforzo fisico" in un centro in Toscana. Ma la situazione precipitò, e dopo una tardiva chemioterapia per Francesco Gianello arrivò la morte, nel 2024.

(Unioneonline)