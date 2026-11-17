Stava lavorando in un cantiere lungo l'autostrada Messina-Catania per sistemare dei cordoli in una zona transennata nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos, quando un’auto l'ha travolto: la vittima Mehmeti Hashaim, 64 anni di origine albanese, non ha avuto scampo.

La polizia stradale sta cercando di ricostruire le cause dell'incidente, mentre gli ispettori dell'Asp hanno effettuato accertamenti per verificare se nel cantiere fossero state rispettate tutte le misure di sicurezza previste per proteggere i lavoratori. L'operaio era dipendente della Meridionale Costruzione Group, impresa con sede a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, impegnata nella manutenzione dei giunti di dilatazione di un viadotto lungo la carreggiata in direzione Catania, poco dopo il casello di Calcarone.

Gli investigatori stanno valutando due ipotesi: la conducente dell'auto, che ha travolto la vittima, potrebbe non essersi accorta del restringimento della carreggiata oppure aver sterzato per evitare un altro mezzo, forse impegnato in una manovra azzardata. Saranno i rilievi però a chiarire cosa sia realmente accaduto.

L'autostrada è stata bloccata per alcune ore. Proprio oggi era previsto un sopralluogo da parte dell'ingegnere Placido Migliorino, incaricato dal ministero delle Infrastrutture di verificare le condizioni delle autostrade A18 e A20, gestite dal Consorzio per le autostrade siciliane (Cas), sotto osservazione da alcuni mesi per i ritardi nelle opere di manutenzione delle due autostrade e al centro di forti polemiche.

(Unioneonline)