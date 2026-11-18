Scatterà la prossima settimana lo stop forzato per Sigfrido Ranucci. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista su Facebook: «Dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni dal lavoro e dallo stipendio». Il provvedimento costringerà l'ex conduttore di Report, oggi a RaiNews 24, a saltare due puntate del suo nuovo programma: «Non sarò alla guida di Spotlight — aggiunge — ma non farò mancare il mio sostegno alla squadra. Vi prego di non farlo mancare anche voi».

Alla base della sanzione, decisa lo scorso 5 ottobre da Viale Mazzini dopo il parere del Comitato Etico attivato in seguito alle notizie sui rapporti con Valter Lavitola, ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari: una cinquantina di ingressi nelle sedi Rai di Laura Cianfoni, ex sindacalista Cisl vicina al cronista; la diffusione di conversazioni private con il deputato M5s Dario Carotenuto; l'inoltro di alcune e-mail aziendali allo stesso Lavitola e la presunta denigrazione nei confronti dei colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, inizialmente designati per raccogliere la sua eredità.

L'approdo alla testata all-news — dove aveva già lavorato dal 1999 al 2006 — era stato scelto dallo stesso Ranucci tra le tre opzioni proposte dall'azienda, scartando il Tg3 e la sede del Cairo, dopo la rimozione dalla guida di Report: «Torno da dove sono partito con il sorriso, che nessuna ingiustizia riuscirà a togliermi», aveva rivendicato sui social al momento del passaggio. Nonostante il giudice del lavoro Donatella Casari abbia respinto il ricorso d'urgenza contro il trasferimento, ritenendo la misura legata alla gestione delle tensioni interne nate dopo il clamore sull'inchiesta sull'attentato, la partita giudiziaria resta aperta in attesa della pronuncia nel merito da parte del Tribunale di Roma.

Ranucci, che ha lasciato la sua vecchia redazione non senza rancori reciproci, sta ora spingendo il suo nuovo spazio d'approfondimento, in onda il lunedì alle 22.30. «In sole due settimane abbiamo quintuplicato gli ascolti della fascia, con una media doppia rispetto al canale satellitare RaiNews», ha scritto sui social, rimarcando che il traguardo dei 100mila spettatori medi è a un passo. Nel frattempo Report ha avuto una partenza tutt'altro che brillante: nella seconda puntata della nuova gestione affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, la trasmissione si è fermata a 876mila spettatori con il 4,5% di share, perdendo oltre 300mila contatti rispetto al debutto dell'8 novembre (1.182.000 spettatori, 6,6%) e restando distante dalle medie delle ultime stagioni targate Ranucci.

(Unioneonline)