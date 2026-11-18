Nuove mail di allarmi bomba in diverse scuole d'Italia dal Veneto alla Liguria, all'Umbria, nel Lazio e in Sicilia. Alcune scuole sono state evacuate mentre in altre sono in corso accertamenti. Le mail che minacciano la presenza di bombe, come ieri, sono sempre a firma Mikhail Andropov. X.com + ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA + NPK