Identificato negli Usa dalla polizia per la sicurezza cibernetica, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, nell'ambito delle indagini sugli allarmi bomba nella scuole italiane un uomo che utilizzava online lo pseudonimo di “Mikhail Andropov”. Lo stesso nome con cui sono state firmate le mail minatorie inbviate agli istituti nei giorni scorsi.
Tutto nasce da una mail arrivata anche dall'Ambasciata italiana a Washington, in cui l'uomo denunciava l'utilizzo improprio della sua identità digitale e di essere stato contattato sui social da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole. L'Fbi ha però smentito qualsiasi suo coinvolgimento nell'invio massivo delle e-mail minatorie agli istituti scolastici italiani.
(Unioneonline)