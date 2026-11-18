In seguito ad un esposto presentato dal Sindacato dei militari che adombrava la violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista da parte di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, la procura di Roma ha aperto un fascicolo modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. Lo scrive Repubblica online.

Nel documento presentato dal Sindacato, riporta il quotidiano, si chiede di verificare se Futuro Nazionale riproduca "il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta" del fascismo.

«Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Apprendiamo con soddisfazione che la Procura di Roma ha iscritto l'esposto del Sindacato dei Militari a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti», il commento di Giorgio Carta, legale di Roberto Vannacci. Che aggiunge: «Non abbiamo ancora avuto modo di leggere l'esposto, tuttavia, per come sono state riportate dalla stampa, riteniamo le accuse del tutto infondate».

(Unioneonline)