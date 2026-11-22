Un incidente mortale è avvenuto questa notte a Lenta, in provincia di Vercelli. Per cause ancora in corso di accertamento un'automobile con a bordo cinque ragazzi, di cui quattro minorenni, si è ribaltata sulla strada provinciale 594 e ha preso fuoco. Stando alle prime informazioni, un minorenne è deceduto sul colpo, mente un secondo è stato portato in codice rosso all'ospedale maggiore di Novara. Altri due occupanti sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Borgomanero e il quinto, in codice verde, a Biella. L'incidente è avvenuto alle 3.35 e sul posto sono accorsi un'équipe sanitaria e i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l'accaduto.

(Unioneonline)