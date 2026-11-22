La corsa dei familiari verso Orbetello, forse un ultimo messaggio per il custode che bussa insistentemente alla porta, dando poi l'allarme ai carabinieri.

Quindi l’arrivo dei mezzi dell'Arma, del Ris, della polizia scientifica e delle auto dei magistrati della direzione distrettuale antimafia di Firenze, perché all'interno di quella villa c'è il cadavere di Gianni De Gennaro con a fianco la sua pistola. Questa la ricostruzione degli ultimi, drammatici, momenti prima della divulgazione della notizia che l'ex capo della Polizia si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana sparandosi un colpo alla testa.

Il super poliziotto, lo “Squalo” come è stato soprannominato, che ha attraversato a testa alta le ombre della storia recente del Paese, ha deciso di togliersi la vita pochi giorni dopo l'avviso di garanzia per l'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi nella strage di via D'Amelio.

Ora i magistrati degli uffici di Grosseto, su questa morte, indagano per istigazione al suicidio.

I biglietti

In casa De Gennaro biglietti di addio per la moglie e i figli, oltre a una serie di documenti che probabilmente avrebbe usato per le sue memorie difensive di fronte ai pubblici ministeri e al tribunale del riesame che lo attendeva il 1 dicembre: sono diventati adesso il suo lascito di verità sulla vicenda Borsellino, senza appello. A trovarli sono stati i militari che per quasi dieci ore sono rimasti all'interno della tenuta, alle prese con i reperti e di fronte al corpo dell'ex poliziotto.

Circondata da cipressi e pini, con i trattori fermi ancora tra i campi, l'abitazione toscana e sede dell'azienda agricola di De Gennaro è tornata al setaccio degli investigatori a distanza di pochi giorni, dopo la perquisizione del Ros per la stessa indagine.

Le ultime ore

L'ex numero uno della polizia era arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre nella sua tenuta di campagna al vicinale delle Querciolaie, forse ha salutato per l'ultima volta la sua scorta in quel momento, congendandola: «lo faceva spesso», spiegano i suoi vicini, che lo avevano visto lì l'ultima volta nel giorno delle perquisizioni la scorsa settimana.

Stavolta De Gennaro ha scelto di restare da solo a riflettere con quelle carte che aveva portato con sé dopo essere stato per l'intera mattinata con il professore Franco Coppi, il suo legale, con il quale stavano pianificando la sua difesa di fronte ai magistrati.

Le testimonianze

Il suo vicino, che abita di fronte, ha ancora impressa l'immagine della finestra della sua camera con luce accesa, intorno alle 21.30 di ieri: »non ho sentito niente, non c'è stato alcun movimento diverso dalle altre serate, normali come sempre», spiega Gianfranco Ricci, gestore della locanda 'Il Bracconiere', che lo conosceva da trent'anni e che vive in una delle tante ville tra le colline della Maremma, attraversate da stradine sterrate e casolari. «In questi giorni - aggiunge - sembrava un'altra persona, era sofferente e visibilmente provato da questa situazione. Non aveva voglia di sorridere e scherzare, come spesso succedeva qui alla trattoria. L'ultima volta ha chiesto cosa c'era da mangiare, però poi è rimasto sulle sue».

E anche venerdì sera l'ex poliziotto ha scelto di restare da solo nella sua dependance, con le carte da studiare e, forse, con quei bigliettini da scrivere e lasciare alla sua famiglia. Quello che è successo da allora, fino alla mattina di sabato, resta per il momento ancora un mistero: se De Gennaro abbia sentito qualcuno - lo dirà probabilmente l'analisi dei telefoni - e quando è stato il momento in cui si è tolto la vita con la sua pistola, che deteneva regolarmente.

Ma i timori sono cominciati ieri all'alba, quando nessuno riusciva più a mettersi in contatto con lui. È stato allertato l'anziano custode della tenuta agricola, che ha poi bussato senza ricevere risposte: secondo qualcuno avrebbe ricevuto anche lui un ultimo biglietto. Da lì il suo presentimento: «Non ho aperto la porta e non sono entrato. Ho comunque riferito tutto ai carabinieri».

Il cordoglio

Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso le sue condoglianze in una telefonata al fratello dell'ex capo della Polizia, Andrea De Gennaro, e la premier Giorgia Meloni si è detta «profondamente scioccata». Ma il primo commento da Palazzo Chigi è stato di Alfredo Mantovano, che con De Gennaro ha collaborato per anni, criticando Romano Prodi che nel 2007 decise di sostituirlo al vertice della Polizia. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio lo definisce «un servitore dello Stato», di cui ha «ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere».

(Unioneonline/v.l.)