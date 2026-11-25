La Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal presidente del Tribunale, Pasquale Liccardo, ha condannato all'ergastolo il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell'omicidio aggravato (dai motivi abietti e dall'aver commesso il fatto nei pressi di una stazione ferroviaria) del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Accolta quindi la richiesta del pm, Michele Martorelli. A pena espiata Jelenic dovrà inoltre scontare 5 anni di libertà vigilata.

La sentenza è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. Per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili, l'imputato dovrà pagare 511.000 euro a testa ai genitori della vittima, 30.000 euro alla Filt-Cgil, 15.000 euro alla Fit-Cisl, oltre a una provvisionale di 20.000 euro al Comune.

Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni. In aula non erano presenti i genitori di Alessandro Ambrosio al momento della sentenza, ma solo lo zio. Per il Comune c'era la consigliera Giulia Sarti, delegata alla legalità democratica.

«Giustizia è stata fatta», è il commento di Giovanni Saggese, zio della vittima. «Mi auguro che anche in appello venga confermata la pena - ha aggiunto Saggese - non si tratta di vendetta, l'importante è che la giustizia abbia fatto il suo corso. Ha distrutto non solo una famiglia».

Nessuno screzio tra la vittima e il carnefice, nessun movente. Il pm durante la requisitoria aveva definito Jelenic «una persona malvagia, con una dimensione sadica capace di violenza cieca. Sceglie una persona uguale a tante altre, la segue per alcuni minuti, la uccide e poi si allontana come se niente fosse. Ci potevamo essere noi».

Jelenic, senza fissa dimora fu arrestato dopo una fuga di 24 ore a Desenzano del Garda. A suo carico c'era un ordine di allontanamento dall'Italia: avrebbe dovuto lasciare il Paese il 3 gennaio, due giorni prima dell'omicidio.

(Unioneonline)