Errata corrige. O colpo di scena, a seconda delle preferenze: in questo fine anno la tassa d’imbarco non viene cancellata negli scali dell’Isola. E sul 2027 «bisognerà aspettare il mese di novembre» perché i passeggeri in partenza smettano di pagare 6,5 euro a tratta. A conti fatti, un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista il 14 agosto scorso, quando il Consiglio regionale, con un voto a maggioranza, inserì la disapplicazione del balzello all’articolo 6 della legge 20, «a partire dal 1° novembre 2026». È Franco Cuccureddu, il titolare del Turismo, a spiegare la revisione della strategia.

Lo slittamento

Dunque, proprio quando Ryanair contava i giorni per vedere trasformato in realtà il congelamento dei 6,5 euro, cambia tutto. Il piatto salta. Come la prenderanno gli irlandesi, si scoprirà a breve. Nei giorni scorsi la compagnia ha mandato una lettera alla Giunta Todde in cui si diceva che, in caso di mancato azzeramento del balzello, «i voli a Cagliari saranno ridotti e ulteriori tagli verranno decisi per Olbia e Alghero». La low cost voleva un riscontro entro giovedì. Oggi ce l’hanno, viste le parole dell’assessore, quota Orizzonte Comune della Giunta.