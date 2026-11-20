«Un gesto simbolico e di solidarietà, in memoria delle vittime della transfobia e a sostegno della visibilità e della dignità delle persone trans».

Anche il Consiglio regionale della Sardegna ha deciso di supportare il Transgender Day – che ricorre il 20 novembre - istituito nel 1999 dopo l'omicidio di Rita Hester, donna transgender uccisa a Boston nel 1998.

«In occasione del Transgender Day, – si legge sul profilo Facebook ufficiale del Consiglio - per tutto il fine settimana, il palazzo del Consiglio regionale sarà illuminato con luci azzurro, rosa e bianco, i colori della bandiera della comunità trans. Il messaggio che vuole trasmettere questo gesto simbolico è di solidarietà, in memoria delle vittime della transfobia e a sostegno della visibilità e della dignità delle persone trans».

(Unioneonline)