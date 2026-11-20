Intervento di derattizzazione lunedì negli spazi esterni ed interni dell'Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Dessi" di Villaputzu Piazza Galileo Galilei. L'operazione la effettuerà la Pro Service su incarico della Città metropolitana. Il sindaco Pierpaolo Piu ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura della scuola da sabato sino a venerdì prossimo 27 novembre. La derattizzazione è programmata negli spazi esterni ed interni dell’intero plesso scolastico.

«Per motivi di sicurezza e al fine di tutelare la salute pubblica, durante ed in seguito al trattamento di disinfestazione- si legge nell'ordinanza - dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: iI sito trattato (intero plesso) dovrà osservare un periodo di chiusura dal giorno sabato 21 novembre 2026 sino al venerdì 27 novembre 2026. Prima della riapertura dovranno essere effettuate "l'areazione" e le "pulizie" dei locali disinfestati. Si raccomanda al personale addetto alle pulizie di adottare, un adeguato uso dei dispositivi individuali di sicurezza».