Cantieri semideserti, ruspe ferme e lavori a singhiozzo in via Roma e viale Diaz, a Cagliari, dove proseguono gli interventi per la metropolitana leggera.
L’Arst chiama in causa ritrovamenti archeologici e sottoservizi non censiti. Ma dal Comune arriva una richiesta di chiarimenti.
Il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci sollecita un cronoprogramma aggiornato: «Non si può chiedere ai cittadini una pazienza illimitata».
Resta aperto anche il caso della fermata di San Saturnino, completata da più di due anni ma ancora inutilizzata.