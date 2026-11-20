Lo scorso anno era stato dichiarato decaduto dalla sua carica di consigliere del Comune di San Vito. Angelo Padiglia, 66 anni, aveva impugnato quella che riteneva una decisione illegittima della maggioranza guidata dal sindaco Marco Antonio Siddi e al Tar aveva vinto la sua battaglia con reintegro immediato fra i banchi della minoranza. Lo scorso mercoledì invece, a sorpresa, ha rassegnato le dimissioni.

«Si tratta – spiega nella lettera indirizzata al Consiglio comunale - di una decisione sofferta ma ponderata che è maturata esclusivamente a seguito di profonde valutazioni di carattere politico». Padiglia aggiunge che «il contesto amministrativo attuale non mi consente di svolgere il mio compito con l’efficacia, la trasparenza e la coerenza che ritengo indispensabili».

In questi 5 anni «ho portato all’attenzione del Consiglio le molteplici richieste dei cittadini e messo in risalto le criticità che attanagliano il nostro paese con l’unico scopo di dare un contributo concreto alla soluzione delle problematiche segnalate”. E ancora: “A difesa degli interessi dei pastori, agricoltori e cittadini ho combattuto contro il nuovo Puc deliberato da questa maggioranza senza il consenso dei sanvitesi”. Inoltre “a causa del mio legittimo operato ho subito attacchi politici da parte della maggioranza che si sono estesi anche alla mia sfera personale».

Infine «mi preme – conclude – riconfermare la mia completa fiducia e il mio vivo ringraziamento nei confronti del gruppo Prospettiva San Vito”. Padiglia invita il sindaco e tutta la maggioranza a mantenere un impegno preso cinque anni fa, e cioè la trasmissione delle sedute consiliari in streaming. Alla fine non esclude un suo ritorno in campo la prossima primavera, quando si andrà al voto. «Il mio impegno proseguirà anche nel prossimo futuro».