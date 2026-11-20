La Sardegna da qui al 2050 diventerà la regione d’Italia che corre i rischi maggiori per vento e incendi. Lo dice uno studio presentato alla Camera dei Deputati nel corso di una serie di iniziative sulla riduzione dell’impatto dei disastri naturali.

La ricerca illustrata ai parlamentari italiani è stata condotta utilizzando la piattaforma Airis, un sistema di analisi del rischio climatico che opera con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea. Immagini satellitari e geospaziali, modelli fisici e algoritmi vengono utilizzati per stimare probabilità, intensità e impatto fisico ed economico dei principali rischi climatici. Le previsioni per la Sardegna sono allarmanti, sia per il rischio incendi che per il vento.

La società Eoliann ha elaborato e presentato i risultati della ricerca e ha indicato la Sardegna come la regione d’Italia dove il vento cresce di più: al 2050 sei infrastrutture su dieci saranno esposte ai livelli di pericolo più alti, in un territorio interessato da centinaia di progetti per le rinnovabili. Le reti elettriche e telecomunicazioni sarde sono asset dove si concentra la fragilità.

Lo studio di Eoliann (la startup che ha sviluppato la piattaforma Airis), segnala che incendi e vento mettono a rischio le infrastrutture e in Sardegna va peggio rispetto al resto del territorio nazionale. Nel 2050 “il 42 per cento degli asset sardi sarà esposto ad almeno due pericoli in fascia alta, quasi il doppio rispetto alla media italiana. Il dato più marcato riguarda la provincia di Sassari, dove gli asset in fascia alta per vento passano dal 56 per cento di oggi al 94 per cento. Nel 2050 la Sardegna è la regione italiana dove il pericolo vento cresce di più, il 59 per cento delle strutture esaminate (linee elettriche, ferrovie, strade, aeroporti e reti di telecomunicazione) si troverà in fascia alta, contro 13 per cento della media italiana.

Se si considera il rischio incendi, per cui l’Isola è già prima in Italia, il 60 per cento delle infrastrutture è in fascia alta contro il 21 per cento della media nazionale.

Gli aerogeneratori in sé non sono esposti, se non in modo contenuto e trascurabile. Ma i progetti per i grandi parchi eolici dell’Isola tengono conto dei cambiamenti di intensità del vento indicati dalla piattaforma Airis? Secondo i movimenti antispeculazione, in molti casi, le richieste di autorizzazione non sono accompagnate neanche dai dati degli anemometri.

Un invito per l’Isola di Roberto Carnicelli, CEO di Eoliann: «La Sardegna sta cambiando il proprio profilo di rischio. I nostri dati dicono che al 2050 il vento diventerà un pericolo diffuso e si sommerà agli incendi, per cui l’Isola è già la regione più esposta d’Italia. Bisogna smettere di rincorrere l’emergenza e iniziare a prevenirla, mettendo attorno allo stesso tavolo chi osserva il rischio, chi gestisce le reti e chi governa i territori».