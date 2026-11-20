Momenti di apprensione oggi lungo la costa di Buggerru, dove una barca a vela di 13 metri, la Lurobin, battente bandiera francese, si è arenata sulla spiaggia di Cala Domestica. L'imbarcazione sarebbe finita fuori rotta dopo aver riportato un'avaria mentre il mare era in burrasca, andando a incagliarsi nell'insenatura.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera, che ha prestato soccorso all'equipaggio. Fortunatamente, nessuna delle persone a bordo ha riportato conseguenze.

La barca è stata messa in sicurezza e ancorata a riva, dove resta attualmente presidiata. Si attende ora l'organizzazione delle operazioni necessarie per il recupero dell'imbarcazione.