Un autentico genio della commedia nell'era del cinema muto, e il suo capolavoro arricchito da musiche inedite: è giunto il momento per un nuovo appuntamento della rassegna "Storie di volti e silenzi", che questo sabato si trasferisce al Monte Granatico di Siliqua per la sonorizzazione dal vivo di "Sherlock Jr. – Calma signori miei", realizzata dal duo World Koinè. Il classico di Buster Keaton ritorna per una decima edizione dal tema "Alle origini del mistero: detective, criminalità e psiche", curata da La Macchina Cinema con il sostegno di Regione e Comuni ospitanti.

Dopo aver inaugurato il percorso lo scorso 22 settembre, la manifestazione diretta da Patrizia Masala ha proposto per la nuova annata un viaggio attraverso il cinema europeo e americano degli anni Dieci e Venti del secolo scorso, portando il focus sulle origini del racconto investigativo e criminale e l'evoluzione degli archetipi a essa associati. E una volta esplorati i fuorilegge, gli inafferabili criminali e i giustizieri in maschera, "Storie di volti e silenzi" porta adesso la comicità fisica e surreale di Keaton per una diversa declinazione del mistero, indagando sulla settima arte stessa.

Con ingresso libero e gratuito, ad andare in scena negli spazi di corso Umberto 25 non è una semplice proiezione, ma un incontro fra le immagini del cinema muto e la musica in live dei World Koinè, con Silvia Belfiore (pianoforte) e Andrea Morelli (sax e flauti), che viene introdotto da Alessandro Macis, per accompagnare il pubblico alla scoperta di un'opera fondamentale nella storia della commedia su pellicola. E la quale però è al contempo anche un inatteso esempio di riflessione sul rapporto tra realtà, sogno e finzione.