A Ghilarza una serata di cinema e confronto contro la violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione per Antonio Gramsci, il Comune e la Consulta Giovani Ghilarza promuovono infatti un appuntamento dedicato a cinema, dialogo e riflessione.

L’iniziativa è in programma giovedì 26 novembre alle 21 presso il Cinema Joseph di Ghilarza, con ingresso libero. In cartellone la proiezione di Mia, film diretto da Ivano De Matteo. L’opera affronta con sguardo attuale e intenso le dinamiche della violenza affettiva tra adolescenti, mettendo in luce quanto possa risultare sottile il confine tra amore e possesso. Una vicenda che invita a interrogarsi su una questione che coinvolge l’intera comunità, richiamando l’attenzione sull’importanza del rispetto reciproco e sul valore di legami liberi da controllo e sopraffazione. Al termine della visione è previsto un dibattito moderato dalla pedagogista Laura Corrias, pensato per favorire il confronto e la condivisione di riflessioni tra i partecipanti. La visione del film è sconsigliata ai minori di 15 anni.