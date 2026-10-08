«Sarà un chiletto». La conduttrice tv Tessa Gelisio ha aspettato alcune settimane per pubblicare il video, perché voleva che i carabinieri avessero il tempo di avviare le loro indagini. Ma adesso è online il materiale che documento il ritrovamento, durante una passeggiata sulla spiaggia a Calasetta, di un pacco sigillato, contenente una polvere bianca sulla cui natura sembravano esserci pochi dubbi: «Cocaina», è il suo verdetto.

Dopo la scoperta Gelisio, che si trovava con il compagno, ha allertato il 112: i militari hanno requisito la confezione e battuto l’arenile per vedere se ci fossero altre “sorprese” sulla sabbia.

«Pazzesco, una cosa che non mi era mai successa», dice stupite mentre mostra quel parallelepipedo avvolto nella plastica nera.

«All'inizio ho pensato fosse un pezzo di una barca», prosegue il racconto, «una cosa che arrivava dal mare, da una barca, un motore, non lo so, comunque che arrivasse da una barca, invece l'abbiamo aperto con un coltellino e abbiamo visto che c'è della polvere bianca: di cosa sarà mai?», è la domanda retorica.

(Unioneonline)

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