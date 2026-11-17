Oltre 700mila euro sottratti a 17 persone anziane e in condizioni di particolare vulnerabilità, tutti residenti nel Sulcis Iglesiente, di cui avrebbe dovuto tutelare gli interessi e amministrare il patrimonio. È quanto contestato a un'avvocata di Carbonia, che ricopriva l'incarico di amministratrice di sostegno, e al marito, entrambi indagati per peculato. I due sono stati raggiunti da misure cautelari al termine di un'indagine condotta dalla Guardia di finanza di Cagliari e coordinata dalla Procura della Repubblica.

Per la professionista il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la sospensione dall'esercizio della professione forense e dagli incarichi di amministratrice di sostegno per 12 mesi. Per il coniuge è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La denuncia

L'inchiesta è partita dalla denuncia della figlia di due anziani assistiti dalla professionista. Solo dopo la morte dei genitori, la donna era riuscita a ottenere il rendiconto della gestione patrimoniale e finanziaria. Dall'esame della documentazione sarebbero emerse diverse anomalie, a cominciare da prelievi di ingenti somme in contanti, alcuni dei quali effettuati persino dopo il decesso degli assistiti. A destare sospetti anche l'assenza di ricevute e giustificativi per decine di migliaia di euro di spese dichiarate, tra cui quelle per vitto, abbigliamento, cura della persona, stipendi e contributi delle badanti. Inoltre, gran parte delle rette della residenza sanitaria assistenziale in cui era ricoverata la madre non era stata pagata, nonostante la disponibilità di denaro sui conti, facendo accumulare un debito di diverse decine di migliaia di euro.

Il sistema

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi ad altri assistiti della professionista, facendo emergere, secondo gli investigatori, un sistema che dal 2017 avrebbe coinvolto complessivamente 17 persone. I finanzieri avrebbero ricostruito prelievi sistematici di contanti senza adeguata giustificazione, talvolta superiori ai limiti autorizzati dal giudice tutelare e spesso effettuati a breve distanza dall'accredito delle pensioni. Sotto la lente degli investigatori anche la gestione del denaro ricavato dalla vendita di immobili appartenenti agli assistiti, in parte destinato a spese estranee alle loro necessità. In particolare, sarebbero stati individuati pagamenti tramite Pos per acquisti di abbigliamento per bambini, articoli per la casa e bricolage, oltre a consumazioni nei ristoranti e spese nei centri commerciali. Le indagini avrebbero inoltre evidenziato ripetute violazioni degli obblighi di rendicontazione imposti dal giudice tutelare.

Il marito

Nel presunto sistema sarebbe stato coinvolto anche il marito dell'avvocata. L'uomo risulterebbe cointestatario di un conto corrente sul quale sarebbero confluiti versamenti in contanti non giustificati dai redditi dichiarati e avrebbe beneficiato di numerose ricariche Postepay disposte dalla moglie. Nel corso delle perquisizioni i finanzieri hanno sequestrato oltre 30mila euro in contanti e cinque orologi di pregio, tre dei quali in oro, trovati nell'abitazione degli indagati. Sottoposti a sequestro anche tre immobili, due a Cagliari e uno a Carbonia, oltre a disponibilità finanziarie, fino a raggiungere l'importo contestato di oltre 700mila euro.

(Unioneonline)