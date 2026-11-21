Il Consiglio comunale di Piscinas ha approvato il Documento unico di programmazione semplificato 2027-2029. Il documento, illustrato dal sindaco Giacomo Bachis, (pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) delinea gli interventi previsti per il prossimo triennio e inserisce nel programma delle opere pubbliche investimenti per complessivi 4 milioni e 635 mila euro. Tra le opere più rilevanti figurano gli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico dell’abitato, con 700 mila euro, e l’efficientamento energetico del Palazzo comunale, per un milione. Previsti anche 450 mila euro per la riqualificazione e la sicurezza dei percorsi pedonali di via Campagna, via S’Olivariu, via Murrecci e via Is Useis.

Il piano comprende inoltre la riqualificazione del centro abitato, il recupero del Centro servizi turistici, una pista ciclabile sulla strada ex Fms in direzione Santadi, interventi sulla rete di drenaggio urbana e l’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola di via Salazar. Nel 2028 sono previsti anche 400 mila euro per il parco automezzi comunali, mentre nel 2029 sono destinati 75 mila euro al recupero dell’area Sa Cracchera. La delibera consiliare è stata approvata con sette voti favorevoli e tre contrari.