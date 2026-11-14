«Un’infrastruttura attesa da 25 anni e di importanza capitale non solo per gli agricoltori ed allevatori del comune di Musei ma per l’intera economia agropastorale del territorio».

E’ naturalmente soddisfatto il sindaco di Musei Sasha Sais per l’inaugurazione, avvenuta in mattinata, dell’Estendimento e miglioramento delle funzionalità della rete irrigua di Musei, San Giovanni e Primo Comprensorio. Un’opera fortemente richiesta e poi realizzata dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (Cbsm) grazie ad un finanziamento di 3 milioni di euro del ministero dell’Agricoltura.

«Lo scopo di questa infrastruttura - specifica il presidente del Cbsm Efisio Perra - è quello finalmente di collegare il comprensorio irriguo di Iglesias del Cixerri a quello di Siliqua, chiudendo quindi l’anello del distretto del Cixerri e garantendo a chi opera nelle campagne ed era finora costretto ad emungere acqua dai pozzi, un livello di portata idrica e di pressione ottimali. Si creano direttamente 270 nuovi ettari irrigui ma l’opera va ad efficientare un sistema complessivo da 5 mila ettari».

Al taglio del nastro, in località Pardu Iscas, presenti vari amministratori, agricoltori ed allevatori, funzionari del Cbsm, della provincia del Sulcis Iglesiente, deputati, consiglieri regionali, associazioni di categoria, funzionari del ministero dell’Agricoltura ed anche Patrizio La Pietra, Sottosegretario dello stesso Ministero.