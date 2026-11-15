Circa 300 persone hanno sfilato davanti allo stabilimento Rwm Italia di Domusnovas, in occasione del quinto anniversario della sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato illegittimo l'ampliamento della fabbrica.

Il corteo, animato da attivisti e rappresentanti dei movimenti pacifisti che da anni chiedono la riconversione della fabbrica, ha percorso circa un chilometro, fermandosi a poche centinaia di metri dai cancelli dell'azienda. Al centro della protesta, la richiesta di rispettare la sentenza e la contrarietà alla produzione di armamenti destinati a Israele, agli Emiarati Arabi Uniti e agli altri Paesi impegnati in conflitti internazionali.

Davide Fadda, rappresentante del Presidio Permanente del Popolo Sardo, ha ricordato il significato della ricorrenza durante il momento degli interventi. «Cinque anni sono passati dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che tutti i lavori posti in essere da questa multinazionale sono abusivi. E allora gli abusi in un paese democratico si abbattono», ha dichiarato Fadda, denunciando quella che considera una contraddizione tra le norme italiane e la prosecuzione delle attività dello stabilimento.

Al termine degli interventi, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo per raggiungere il punto di partenza e tentare di bloccare il passaggio dei lavoratori in uscita dal turno delle 14.00. Momenti di tensione si sono verificati anche con i proprietari dei terreni confinanti, inizialmente impossibilitati a raggiungere i propri poderi, e con le forze dell'ordine. La situazione è rimasta comunque sotto controllo e non si sono registrati disordini.