Mille euro di entrate previste dalle sanzioni per le violazioni al Codice della strada, da destinare alla sicurezza della circolazione e al miglioramento dei servizi comunali. È quanto stabilito dalla giunta comunale di Perdaxius, guidata dal sindaco Gianluigi Loru, con la deliberazione dell'11 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

La ripartizione delle risorse prevede che 875 euro, pari all'87,5% del totale, siano destinati agli interventi sulla segnaletica stradale. Le somme potranno essere utilizzate per la sostituzione, l'ammodernamento, il potenziamento, la messa a norma e la manutenzione dei segnali presenti sulle strade di proprietà comunale.

I restanti 125 euro, corrispondenti al 12,5%, saranno invece riservati all'acquisto di mezzi tecnici e attrezzature per il servizio di polizia locale, con l'obiettivo di rafforzare le attività di controllo e accertamento delle violazioni.

La decisione recepisce quanto previsto dall'articolo 208 del Codice della strada, che stabilisce l'obbligo per i Comuni di destinare una quota dei proventi delle multe a specifici interventi per la sicurezza stradale, la manutenzione delle infrastrutture e il potenziamento dei servizi di vigilanza.

(Unioneonline/En.Ne.)