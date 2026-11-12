A distanza di 23 anni da quella tragica giornata, Sant’Antioco si è stretta nel ricordo di Silvio Olla, il Maresciallo Capo dell’Esercito, in servizio nella Brigata Sassari, caduto nella strage di Nassiriya il 12 novembre 2003. Una cerimonia carica di commozione e significato, con in testa il sindaco Ignazio Locci, ha reso omaggio a un uomo che ha perso la vita servendo il Paese e che continua a rappresentare una memoria viva per l’intera comunità. Il momento commemorativo si è svolto nel pomeriggio di oggi con la deposizione di una corona d’alloro davanti alla tomba monumentale di Olla, in un clima di raccoglimento e riconoscenza. Subito dopo, nella Chiesa di Nostra Signora di Bonaria, è stata celebrata una messa, per la preghiera e il ricordo. Un appuntamento per rinnovare anche la vicinanza alla famiglia e testimoniare il legame profondo tra Sant’Antioco e il suo militare, vittima di una delle pagine più dolorose della storia italiana recente.

“Il suo sacrificio non è stato dimenticato - ha sottolineato il sindaco Ignazio Locci - Sant’Antioco continua a custodire la memoria di Silvio Olla, ricordandone il servizio, il coraggio e il senso del dovere. Perché ci sono persone che, anche dopo averci lasciato, restano parte della storia e dell’identità di una comunità”.