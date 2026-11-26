Stop per oggi alle lezioni nelle scuole di Monteponi, via Pullo e Villaggio Operaio. Il nubifragio di ieri sera ha causato infiltrazioni d'acqua negli istituti scolastici di Iglesias, costringendo l'amministrazione a disporre la chiusura temporanea di quattro plessi per la giornata odierna, dove i tecnici sono già al lavoro per asciugare i locali.

Più complessa la situazione alla scuola elementare Nivola, di cui era stata annunciata la chiusura ieri in tarda serata: qui, l'otturazione degli scarichi ha provocato il cedimento di alcuni pannelli del controsoffitto e l'allagamento del piano terra. Regolari invece le attività negli altri istituti, inclusa la scuola di via Roma, oggetto anch'essa di allagamenti, ripristinata prima dell'ingresso degli alunni.

«Stiamo monitorando l'evoluzione del meteo e lavorando per mettere in sicurezza gli ambienti. - dichiara l’assessore comunale all’Istruzione Vito Spiga - Per i primi tre plessi contiamo di riaprire domani, mentre per la Nivola valuteremo se prolungare la chiusura o isolare solo l'ala danneggiata».