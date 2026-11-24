Giornata di incendi ieri nel Sulcis. Il primo è divampato all’interno dello stadio comunale Carlo Zoboli di Carbonia dove per cause da accertare sono andati in fiamme diversi rifiuti presenti all’interno della struttura. Resta da capire come si siano sprigionate le fiamme. Sul posto sono dovuti intervenire per due volte i vigili del fuoco del distaccamento di Via Roma e anche gli agenti della polizia locale. Un altro incendio si è sviluppato in serata nelle campagne a ridosso di Sant’Anna Arresi. Le fiamme, sospinte dal forte vento di maestrale sviluppatesi non distante dall’area del cimitero, hanno messo in grossa difficoltà i vigili del fuoco di Carbonia e gli agenti del corpo forestale.