Un violento nubifragio si è abbattuto stasera su Iglesias, provocando estesi allagamenti e trasformando numerose strade in veri e propri torrenti. Tra le zone più colpite via Eleonora, fino a piazza Sella, via Roma, all'altezza del Museo Minerario, e via Cattaneo, davanti al CTO. Disagi anche a Serra Perdosa, nella zona Palmari e in via Vergine Maria. Numerose le cantine invase dall'acqua. In via Leonardo da Vinci è intervenuta la Polizia Locale per prestare soccorso a un'abitazione allagata.

L'emergenza ha fatto registrare circa cento richieste di intervento tra Polizia Locale, Vigili del Fuoco e uffici comunali. Annullate, a causa del maltempo, anche tutte le iniziative previste in città per la giornata del 25 novembre.

Gli alunni delle scuole primarie del Nivola di Serra Perdosa domani rimarranno a casa a causa di allagamenti nei locali.

Danni anche in altri Comuni. «A seguito delle forti precipitazioni a carattere temporalesco, che stanno interessando principalmente i Comuni di Domusnovas e Iglesias, si è attivata la Protezione Civile Regionale», ha fatto sapere l’amministrazione di Domusnovas. Aggiungendo: «La Sindaca di Domusnovas insieme al Vice Sindaco di Iglesias stanno mantenendo aperti i contatti con la Protezione Civile che interverrà se vi sono pericoli imminenti per persone e animali».