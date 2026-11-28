Duecentocinquanta tipologie di funghi in esposizione, schede informative e degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio. È stata inaugurata a Iglesias la 29esima Mostra micologica, organizzata dalla Pro Loco e ospitata all'ex convento di San Francesco, in via Crispi, dove sarà visitabile fino al 30 novembre 2026. Un appuntamento dedicato alla conoscenza del patrimonio fungino, ma anche alla sensibilizzazione sulla raccolta consapevole.

I tempi sono cambiati e anche la stagione dei funghi ne risente: le piogge sempre più tardive, gli eventi meteorologici estremi e il progressivo cambiamento del clima stanno modificando le condizioni favorevoli alla crescita delle specie fungine. A lanciare l'attenzione su questi fenomeni è Antonello Usai, presidente del Gruppo Micologico Zonale San Gavino Aps, presente all'inaugurazione dell'esposizione.

Presidente Usai, che stagione fungina è stata quella di quest'anno?

«Al momento non è una grande annata. La stagione fungina si sta sempre più restringendo. I funghi crescono soprattutto nelle mezze stagioni, in autunno e in primavera, ma l'autunno ormai è quasi scomparso. Le piogge arrivano sempre più tardi e, quando finalmente arrivano, subentra il freddo, compromettendo la stagione».

Quanto incide il cambiamento climatico?

«Tanto: la causa fondamentale della restrizione della stagione fungina è meteorologica e il cambiamento climatico è fuori dubbio. Le precipitazioni intense di quest'autunno, inoltre, non aiutano: la pioggia deve essere quella giusta. Quando arrivano le bombe d'acqua, producono più distruzione che sviluppo della vegetazione fungina».

Nonostante le difficoltà, siete riusciti a portare in mostra 250 tipologie.

«Sì, siamo riusciti a esporre 250 tipologie diverse, anche se alcuni generi sono quasi totalmente mancanti perché non ci sono state le condizioni meteoclimatiche necessarie alla loro crescita e raccolta».

Quanti di questi 250 tipi sono commestibili?

«Circa il 30-35 per cento. La maggior parte non è commestibile: tra gli esemplari esposti ci sono anche funghi velenosi e molti tossici».

Quali raccomandazioni si sente di dare a chi va a funghi?

«La prima è raccogliere esclusivamente i funghi di cui si è assolutamente sicuri. In caso di dubbi bisogna rivolgersi ai servizi micologici delle Asl. Anche la nostra associazione mette a disposizione un micologo: ogni lunedì mattina, nella nostra sede, chiunque può portare i funghi raccolti per verificarne la commestibilità. È importante ricordare che, anche dal punto di vista legale, soltanto il micologo può stabilirla».

Ci sono anche regole da rispettare durante la raccolta?

«I funghi vanno estratti dal terreno nella loro interezza, senza reciderli e lasciare il gambo. Inoltre, non bisogna calpestare o prendere a calci quelli che non si conoscono: potrebbero interessare ad altri raccoglitori oppure essere utili per lo studio delle associazioni micologiche».

E per quanto riguarda il consumo?

«I funghi devono essere cucinati, mai mangiati crudi. Anche se alcune specie sono particolarmente apprezzate crude, dal punto di vista micologico è sempre sconsigliato consumarle in questo modo».