Confermata la condanna a 20 anni di carcere per Antonino Sanna, 74 anni di Carbonia, ritenuto responsabile del reato di strage per l’esplosione di un pacco bomba che ferì gravemente una donna di 65 anni. La Corte d’assise d'appello di Cagliari ha ritenuto corretta la contestazione del reato di “strage” nei confronti dell’imputato, concludendo il processo di secondo grado con la conferma della pena inflitta in primo grado.
la sentenza
Tentata strage: vent’anni al “bombarolo” di Carbonia
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado: Antonino Sanna è il colpevole
Articoli correlati
amministrazione trasparente
Buggerru, 300mila euro per recuperare l’ex mattatoio: diventerà la sede delle associazioni
amministrazione trasparente
Dal rischio idraulico alla pista ciclabile verso Santadi: ecco il programma triennale di Piscinas
amministrazione trasparente