Una misura concreta per sostenere la qualità della vita degli anziani e favorire la partecipazione alle attività sociali, culturali e ricreative. L’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis, che comprende Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte, lancia una prima iniziativa dedicata ai cittadini over 70, autosufficienti e non autosufficienti.

Il progetto prevede l’erogazione di un voucher del valore di 300 euro, destinato a sostenere le spese per attività che promuovano l’invecchiamento attivo: dallo sport alla cultura, dagli abbonamenti a teatro e cinema alle arti figurative, passando per corsi di lingua e informatica. «L’obiettivo è la qualità della vita - ha detto il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci - le risorse saranno assegnate attraverso una procedura a sportello: le domande verranno accolte in ordine di presentazione, fino all’esaurimento dei fondi disponibili». Per partecipare sarà necessario collegarsi al sito internet dell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis e compilare l’apposito modulo. «È una prima misura che ha l’obiettivo di stare vicino alle persone over 70 - ha concluso il sindaco di Sant’Antioco - invito gli anziani e le loro famiglie a non perdere questa opportunità».

Stefano Garau