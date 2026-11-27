Buggerru punta al recupero dell’ex mattatoio comunale per trasformarlo in uno spazio destinato alle associazioni del territorio. La giunta comunale, con la deliberazione del 14 ottobre 2026, ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), relativo all’intervento di manutenzione straordinaria, per un importo previsto di 300mila euro. L’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e restituire alla comunità un edificio che possa ospitare attività sociali, culturali, ricreative e iniziative di interesse collettivo. Il progetto si inserisce nella prospettiva di creare spazi adeguati alle esigenze delle realtà associative locali, offrendo loro una sede funzionale per organizzare attività e rafforzare la partecipazione alla vita del paese.

Il programma di lavori comprende la sostituzione degli infissi esistenti, la manutenzione straordinaria e l’eventuale adeguamento degli impianti elettrico e idrico-sanitario, oltre alla realizzazione di servizi igienici adeguati alla futura destinazione dell’edificio.

La progettazione dovrà inoltre individuare eventuali opere accessorie necessarie, sulla base delle verifiche tecniche e dello stato effettivo dell’immobile. Tutti gli interventi dovranno rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, accessibilità e requisiti edilizi e impiantistici.

(Unioneonline/En.Ne.)