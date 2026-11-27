Un esemplare di Gheppio (Falco tinnunculus) ferito è stato messo in salvo dagli agenti della compagnia Barracellare del Comune di Teulada. L’esemplare è stato segnalato da alcuni cittadini, che nella giornata di ieri in via Diaz nei pressi della scuole medie del paese. Il volatile in difficoltà è impossibilitato a riprendere il volo a causa di una ferita all’ala destra è stato preso in carico prima dagli agenti della compagnia, recuperandolo in modo da potergli offrire la prima assistenza.

Il rapace successivamente è stato trasferito presso l’ispettorato del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Iglesias, dove è stato preso in carico per il successivo affidamento alle cure veterinarie competenti.