All'insegna delle comuni radici minerarie, della valorizzazione dell'arte dell'incontro, della convivenza internazionale pacifica: tutto ciò è condensato nel programma Mobilità Erasmus che l'istituto tecnico superiore di Carbonia "Giovanni Maria Angioy" ha portato a compimento con l'ultimo appuntamento, l'accoglienza degli studenti di un istituto tecnico provenienti dalla città di Bruntal, nella Repubblica Ceca. Quattordici ragazzi, accompagnati da due insegnanti, sono stati infatti ospiti per una settimana delle famiglie degli scolari del Sulcis in accordo fra le scuole nell'ambito del progeto internazionale Mobilità Erasmus, in cui la scuola Angioy è stata capace di affermarsi nei rapporti con gli studenti coetanei di istituti spagnoli, francesi, polacchi e portoghesi. Una sorta di Unione Europea anche sui banchi di scuola.

«Si è trattato di uno scambio vero e proprio - analizza la preside Teresa Florio - in cui sono emersi argomenti e temi che accomunano queste comunità in apparenza così distanti, come ad esempio per alcuni dei territori le comuni origini minerarie». Ma hanno prevalso anche altri aspetti didattico scientifici trattati sia nella scuola italiana che nei corsi delle scuole straniere.

È da circa due anni che mezza Europa è finita nel raggio d'azione dell'Istituto Angioy, consentendo ad alcune centinaia di studenti di sperimentare proficuamente le realtà didattiche delle scuole europee.

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