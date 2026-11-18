Il caos al centro migranti di Monastir, il rischio di infiltrazioni di criminalità organizzata dopo il trasferimento dei detenuti in regime di 41bis nelle carceri sarde, la sicurezza nelle città. Per non parlare degli allarmi bomba nelle scuole e dei pericoli legati ai cyber attacchi. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sbarca nell’Isola in un periodo di emergenza acuta per la Sardegna e per il Paese. Oggi alle 11 a Cagliari, al Teatro Massimo, per la cerimonia di presentazione del Calendario della Polizia di Stato 2027, con il capo della Polizia Vittorio Pisani, le più alte cariche istituzionali e una rappresentanza di studenti delle scuole della provincia di Cagliari. Ma prima ancora, intorno alle 9, il ministro potrebbe far visita proprio al Centro di accoglienza straordinaria Monastir, teatro in queste settimane di risse, accoltellamenti e incendi.

Il ministro arriva subito dopo aver disposto il trasferimento di 150 migranti da questa verso altre strutture della Penisola, una notizia salutata positivamente dal centrodestra («un intervento importante dopo i gravi episodi di violenza e le tensioni delle ultime settimane», secondo il deputato e commissario regionale della Lega Alberto Di Rubba) ma che non basta a placare le polemiche del Campo largo sardo, con il M5S sardo che parla di un primo passo «del tutto insufficiente».