Incendio negli spazi della Asd Polisportiva Ottava a Sassari. All’1.50 di ieri notte le fiamme hanno bruciato la veranda in legno da 70 mq, parte della cucina e l’impianto elettrico della Club House. Episodio su cui indaga la polizia di Stato per scoprire se si tratti di un atto doloso, anche se non mancano gli indizi in questo senso.

«Abbiamo trovato all’ingresso, e dentro una busta, una tanica in cui c’era della benzina», dichiara Antonio Sanna, presidente della società che gestisce gli spazi di proprietà comunale. «Ci sono decine di migliaia di euro di danni- aggiunge- e il fuoco è arrivato fino a spogliatoi e porte». Il rogo si è abbattuto su uno degli spazi sociali della borgata, situato davanti al campo di calcio dove giocano, nel corso della settimana, 90 atleti, dai pulcini ai grandi. Attività che andava avanti anche grazie ai ricavi della Club House, che permetteva di pagare le utenze e altre spese, e che adesso si dovrà fermare finché non sarà possibile fare le riparazioni.

«Ho messo molti soldi in 12 anni di gestione della Club House ma adesso mi viene voglia di mollare tutto», commenta amareggiato Sanna che, venerdì, incontrerà il sindaco Giuseppe Mascia. A preoccupare il gestore è anche la tensione vissuta negli ultimi tempi: «Abbiamo ricevuto minacce telefoniche anonime e un po' ci sentivamo che stava per succedere qualcosa».