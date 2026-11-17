«Il trasferimento di 150 migranti dal centro di Monastir è un primo passo, ma del tutto insufficiente».

Così il Movimento 5 Stelle dopo la nuova operazione condotta ieri dalle forze dell’ordine per dare “ossigeno” al Cas di Monastir alle prese con un cronico sovraffollamento, con un nutrito numero di ospiti trasferiti verso altre strutture della Penisola.

Secondo il M5S, però, «il Governo si limita a tamponare un’emergenza che ha lasciato aggravare. Senza soluzioni strutturali, tra poche settimane rischiamo di ritrovarci nella stessa situazione».

«Abbiamo denunciato per mesi il sovraffollamento, le aggressioni e le carenze di personale. Alessandro Solinas e Gianluca Mandas hanno effettuato un sopralluogo, mentre la senatrice Sabrina Licheri, oltre al sopralluogo, ha presentato più interrogazioni parlamentari. Il Governo conosceva da tempo la situazione e sarebbe dovuto intervenire prima», spiegano i pentastellati.

Per questo, il Movimento chiede un piano stabile per la gestione degli arrivi, trasferimenti regolari e personale adeguato per garantire sicurezza ai migranti, agli operatori, alle forze dell’ordine e ai cittadini.

«Pretendiamo che il ministro Piantedosi presenti immediatamente un piano concreto per Monastir, con tempi certi, risorse adeguate e impegni verificabili. Il Governo deve spiegare come intende impedire nuovi sovraffollamenti, garantire la sicurezza e assicurare condizioni dignitose all’interno della struttura. Non accetteremo che si aspetti la prossima rissa, il prossimo accoltellamento o il prossimo incendio per intervenire. Il ministro venga a Monastir, verifichi personalmente la situazione e si assuma la responsabilità di garantire una soluzione definitiva».

(Unioneonline)